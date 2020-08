Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle option se présenterait à Rakitic pour son avenir !

Publié le 24 août 2020 à 23h00 par La rédaction

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Ivan Rakitic devrait quitter le FC Barcelone cet été, et nombreux sont les courtisans pour l’international croate.

Le grand ménage est en cours au FC Barcelone ! Après la déroute en Ligue des Champions, le Barça est en pleine restructuration et Ronald Koeman souhaite dégraisser l'effectif afin de le rajeunir. Une liste d'indésirables a ainsi été établie, dans laquelle on retrouve notamment d'anciens cadres tels que Luis Suarez, Samuel Umtiti ou encore Ivan Rakitic. L'entraîneur néerlandais aurait déjà ciblé le remplaçant du milieu croate, en la personne de Donny van de Beek. Ainsi, après six saisons sous les couleurs blaugrana, l’ancien sévillan, en fin de contrat en 2021, vivrait ses derniers moments en Catalogne, et dispose de plusieurs pistes pour son avenir.

Galatasaray entre dans la course pour Ivan Rakitic !