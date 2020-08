Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme malaise en interne entre Suarez et Koeman ?

Publié le 24 août 2020 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 24 août 2020 à 21h58

Informé qu'il n'entrait pas dans les plans de Ronald Koeman et qu'il était ainsi prié de trouver un nouveau club, Luis Suarez serait très mécontent de la manière dont il a été traité.

Alors qu’il a récemment déclaré que personne ne lui avait indiqué qu’il n’était plus désiré au FC Barcelone, ce serait désormais chose faite. D'après les médias espagnols, Ronald Koeman aurait expliqué à Luis Suarez qu'il ne comptait pas sur lui pour la nouvelle saison à venir. Après six années au Barça, l’attaquant uruguayen vivrait donc ses derniers moments sous les couleurs blaugrana , et s’apprête à trouver un nouveau challenge, alors qu’il est suivi par de nombreux clubs, à l'instar de l’Ajax, l’Atletico de Madrid et même le PSG à en croire Sport . Et alors qu’il souhaitait rester au club, Luis Suarez serait très déçu de la manière dont il a appris qu’il n’entrait pas dans les plans de Koeman.

Une conversation de moins d’une minute ?