Mercato - Barcelone : Les révélations de Koeman sur son retour !

Publié le 25 août 2020 à 19h00 par Th.B.

Nommé à la tête de l’effectif pour redresser le FC Barcelone sportivement parlant, Ronald Koeman a révélé les raisons de son retour au Barça.

Héros de Wembley en 1992 grâce à son coup franc face à la Sampdoria, Ronald Koeman est considéré comme une légende du FC Barcelone. Jusqu’ici sélectionneur des Pays-Bas, l’ancien joueur du Barça est revenu relancer le club culé qui a effectué une saison blanche et a été présenté mercredi dernier. Koeman ne s’en est pas caché, il veut instaurer un renouveau au sein de l’effectif de l’institution catalane qui a déjà commencé. Selon la presse espagnole, Luis Suarez serait prié d’aller voir ailleurs lorsque l’indésirable Philippe Coutinho ferait partie intégrante des plans de Koeman. De retour à Barcelone, Ronald Koeman s’est livré sur sa nomination.

« Je sentais qu'il me manquait quelque chose »