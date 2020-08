Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 26 août 2020 à 5h00 par T.M.

Alors qu’Ivan Rakitic fait partie des joueurs non désirés par Ronald Koeman au FC Barcelone, le Croate saurait déjà où il veut aller…

Ça y est, Ronald Koeman entame les grandes manoeuvres au FC Barcelone. Le coup de balai va prochainement débuter et le Néerlandais aurait donc pris les choses au main. Pour cela, il aurait commencé par appeler Luis Suarez pour lui dire qu’il ne comptait pas sur lui. Une manoeuvre également répétée avec Arturo Vidal. D’autres joueurs du Barça ont également vu la porte de sortie leur être montrée. C’est le cas de Samuel Umtiti et Ivan Rakitic. A un an de la fin de son contrat, le Croate n’entre pas dans les plans de Koeman. Reste donc à trouver une nouvelle équipe cette été et Rakitic sait déjà où regarder.

Un retour au FC Séville ?

Pour Ivan Rakitic, tous les chemins mèneraient visiblement au FC Séville. Passé par le club andalou entre 2011 et 2014 avant de rejoindre le FC Barcelone, le Croate n’aurait qu’une envie : y retourner. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Rakitic ferait actuellement l’objet d’un intérêt de Galatasaray, qui aurait même contacté l’agent du milieu de terrain. Néanmoins, de son côté, le joueur de 32 ans ne jurerait que par le FC Séville, attendant qu’un retour se concrétise.