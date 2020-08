Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Monchi aurait une idée en tête pour Ivan Rakitic !

Publié le 23 août 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait se séparer d’Ivan Rakitic cet été dans le cadre d’un grand plan de renouvellement de son effectif, l’un de ses principaux prétendants n’aurait pas l’intention de faciliter la tâche du club catalan.

Après sa débâcle historique face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2), le FC Barcelone aurait l’intention de profondément renouveler son effectif. Cependant, avant cela, le club catalan a besoin de vendre pour récolter des liquidités et alléger sa masse salariale. Dans cette perspective, plusieurs cadres et joueurs vieillissants pourraient être encouragés à faire leurs valises cet été, et ce serait notamment le cas d’Ivan Rakitic. À un an du terme de son contrat, l’international croate ne serait plus en odeur de sainteté au Barça et souhaiterait retourner au Séville FC. Cependant, alors que l’écurie andalouse serait bel et bien intéressée par le retour de son ancien joueur, Monchi, directeur sportif sévillan, n’aurait pas l’intention de faire de fleur au FC Barcelone.

Le Séville FC serait persuadé que le Barça laissera Ivan Rakitic s’en aller gratuitement !

D’après les informations de Toni Juanmarti, journaliste de SPORT , le Séville FC serait convaincu du fait que le Barça finira par laisser partir librement Ivan Rakitic cet été. Les pensionnaires de l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán considéraient que le temps qui s’écoule irait en leur faveur. Ainsi, le Séville FC serait seulement prêt à offrir 5M€ au FC Barcelone pour s’attacher les services d’Ivan Rakitic, même si 1 ou 2M€ pourraient être ajoutés. Enfin, de son côté, le milieu de 32 ans mettrait la pression sur le club pour que son départ à moindre coût puisse se produire. Affaire à suivre, mais tout indique le FC Barcelone ne parviendra pas à percevoir une belle somme avec le départ du joueur présent dans son effectif depuis 2014.