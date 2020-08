Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’est fixé un premier objectif pour cet été !

Publié le 23 août 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait l’intention de renouveler en profondeur son effectif cet été, le club catalan souhaiterait en premier lieu se séparer de bon nombre de ses joueurs avant cela.

Après la débâcle historique subie face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone entendrait renouveler en profondeur son effectif. Dans cette perspective, plusieurs cadres du club catalan sont annoncés sur le départ, à commencer par Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. De plus, plusieurs joueurs indésirables sont susceptibles de quitter le Barça à l’image d’Ivan Rakitic ou d’Arturo Vidal. Et c’est justement cette vague de départ qu’aimerait réaliser dans les jours à venir le Barça avant de passer à l’attaque dans plusieurs dossiers chauds.

Les joueurs à vendre devraient être identifiés dans les prochains jours !