Mercato - PSG : Un énorme bras de fer avec le Barça pour ce successeur de Thiago Silva ?

Publié le 25 août 2020 à 21h45 par T.M.

A la recherche d’un nouveau défenseur central pour le PSG pour pallier le départ de Thiago Silva, Leonardo pourrait toutefois devoir se frotter au FC Barcelone pour arriver à ses fins.

Une page se tourne au PSG ! Arrivé en 2012 et après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va faire ses valises, arrivant au terme de son contrat. Alors que qu’ils sont nombreux à vouloir voir le Brésilien parapher un nouveau bail, Leonardo semble en avoir décidé autrement. Pour le directeur sportif du PSG, il faut passer à autre chose et rajeunir l’effectif de Thomas Tuchel. Fini donc Thiago Silva, mais reste désormais à savoir qui viendra le remplacer alors que ce rôle aurait initialement dû revenir à Tanguy Kouassi, finalement parti au Bayern Munich. Plusieurs noms ont déjà été évoqués dans les médias, mais dernièrement, c’est la piste menant à Luiz Felipe qui a pris du poids. Mais pour le joueur de la Lazio, cela ne sera pas simple.

Le PSG ou le Barça ?