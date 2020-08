Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Steve Mandanda sur le point d’être réglé !

Publié le 26 août 2020 à 9h45 par T.M.

Gardien emblématique de l’OM, Steve Mandanda ne semble pas prêt de faire ses valises. En effet, entre les deux parties, l’histoire devrait durer quelques saisons encore…

Du côté de l’OM, les dossiers chauds se multiplient sur les bureaux de la direction phocéenne. Désormais aux commandes, Pablo Longoria a donc du pain sur la planche, devant gérer les nombreux départs, les souhaits d’André Villas-Boas pour la suite du recrutement, mais également les cas épineux des joueurs qui n’ont plus qu’un an de contrat. Forcément, les regards se tournent notamment vers Florian Thauvin, mais de nombreux autres éléments de l’OM sont dans la même situation que le champion du monde. C’est notamment le cas de Steve Mandanda. A 35 ans, le natif de Kinshasa n’a plus qu’un an de contrat. Et alors que Mandanda est redevenu l’énorme gardien qu’il était, cela pourrait bien être récompensé.

Une prolongation imminente !