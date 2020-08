Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour oublier Luis Suarez, le Barça s’attaque à un crack de Guardiola !

Publié le 26 août 2020 à 9h00 par T.M.

Luis Suarez poussé vers la sortie, le FC Barcelone se cherche donc un nouvel attaquant. Et pour cela, le club catalan aurait décidé de passer la seconde en se rapprochant de Manchester City.

Ronald Koeman a donc déjà tranché dans un dossier colossal au FC Barcelone. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le nouvel entraîneur baugrana aurait appelé Luis Suarez pour lui signifier qu’il ne comptait pas sur lui cette saison, l’invitant ainsi à se trouver un nouveau club. A 33 ans et ayant encore un an de contrat au Barça, le Pistolero est donc poussé vers la sortie. Le début de la révolution au Camp Nou et ce nouveau projet devrait donc se faire sans Suarez. Mais reste maintenant à lui trouver un remplaçant. Alors que Lautaro Martinez, bien que très onéreux, resterait la priorité et que Memphis Depay serait une possible solution aux yeux de Koeman, c’est un autre dossier sur lequel s’activeraient actuellement les Blaugrana.

Gabriel Jesus, l’élu ?