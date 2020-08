Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est pas encore gagné pour le départ de Luis Suarez

Publié le 26 août 2020 à 5h30 par T.M.

Ronald Koeman a donc tranché, l’avenir du FC Barcelone ne passera pas avec Luis Suarez. Pour autant, l’Uruguayen serait encore loin d’être parti. Explications.

La révolution va avoir lieu au FC Barcelone. Après avoir nommé Ronald Koeman, c’est désormais au sein de l’effectif que les changements auront lieu. Et l’entraîneur néerlandais a déjà établi une première liste d’indésirables où on peut retrouver les noms d’Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Luis Suarez. L’Uruguayen aurait d’ailleurs reçu un appel de Koeman pour lui dire qu’il n’entrait pas dans ce nouveau projet au Barça. Arrivé en 2014 en Catalogne, Suarez est donc poussé vers la sortie, mais avant qu’il ne franchisse la porte, il y aurait encore du chemin.

Une compensation réclamée

Au FC Barcelone, on ne compte donc plus sur Luis Suarez. Toutefois, l’Uruguayen a encore un an de contrat et selon les informations de Gianluca Di Marzio, il ne voudrait en aucun cas s’asseoir sur son salaire, estimé à 25M€ bruts par saison. Par conséquent, alors que le club catalan souhaiterait résilier le bail du Pistolero, ce dernier réclamerait une compensation. Pour le Barça, il va donc falloir mettre la main à la poche…