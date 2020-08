Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo identifie deux grandes priorités pour Leonardo cet été !

Publié le 26 août 2020 à 5h15 par T.M.

Après la finale de Ligue des Champions perdue, place désormais au mercato pour le PSG. Et pour cette échéance, Daniel Riolo a lâché certains conseils à Leonardo.

Le PSG a donc échoué en finale de la Ligue des Champions, mais pour le club de la capitale, il va vite falloir se ressaisir car la saison a déjà recommencé. Et pour espérer revenir à ce stade de la C1, il faudra se renforcer et régler les carences au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. L’été promet donc d’être agité pour Leonardo, qui s’active déjà pour régler les nombreux chantiers au PSG. Toutefois, deux priorités retiennent particulièrement l’attention : un milieu de terrain et un arrière droit. Deux manques d’ailleurs clairement identifiés par Daniel Riolo.

« Sans renfort dans ce secteur, Paris n’ira pas plus loin »