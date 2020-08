Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel est encore loin de quitter le PSG…

Publié le 26 août 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que les doutes ont de nouveau gagné l’avenir de Thomas Tuchel au PSG, dans l’esprit de l’Allemand, il n’y en aurait aucun.

Ayant prolongé avec le PSG l’été dernier, Thomas Tuchel a encore un an de contrat avec le club de la capitale. Mais depuis le retour de Leonardo, le danger est présent concernant l’avenir de l’Allemand. Néanmoins, avec le contexte actuel et fort de son parcours en Ligue des Champions, Tuchel a tout pour continuer sur le banc du PSG pour cette saison 2020-2021. Il n’empêche que les doutes existent toujours et ils n’auront pas mis longtemps avant de surgir à nouveau à la suite de la défaite en Ligue des Champions. Si certains imaginent un départ de Tuchel cet été, cela n’est pas le cas pour le principal intéressé.

Tuchel ne se voit pas ailleurs !