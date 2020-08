Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle polémique au Barça à cause… du cas Suarez ?

Publié le 25 août 2020 à 15h30 par Th.B.

Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2021 avec une autre année en option, Luis Suarez serait incité à résilier son contrat et donc d’aller voir ailleurs. La gestion du dossier Suarez fait jaser de l’autre côté des Pyrénées.

Depuis l’été 2014, Luis Suarez est au service du FC Barcelone et y fait les beaux jours. En effet, dès sa première saison au sein du club blaugrana, El Pistolero a permis au Barça d’être à nouveau sacré champion d’Europe en remportant la Ligue des champions et a formé avec Lionel Messi et Neymar l’un des meilleurs trio offensifs de ces dernières années. Néanmoins, avec le départ du Brésilien pour le PSG et une forme physique plus aussi optimale qu’à ses débuts, Luis Suarez affiche certaines difficultés et en particulier ces dernières semaines. De retour de blessure pour le restart, l’Uruguayen a semblé être une pâle copie de lui-même. Avec le changement d’entraîneur et le retour de Ronald Koeman, légende de Wembley, au FC Barcelone, Suarez est amené à aller voir ailleurs. La RAC1 a assuré lundi que le technicien néerlandais s’était entretenu avec l’attaquant dans l’optique de lui faire savoir qu’il ne comptait pas sur ses services pour la saison prochaine. Pire, une procédure de résiliation de contrat serait en marche au sein du clan Suarez. Une évolution qui a lancé de multiples rumeurs et engendré divers intérêts de clubs pour récupérer gratuitement le buteur argentin qui dispose jusqu’à preuve du contraire un contrat avec le FC Barcelone courant jusqu’en juin 2021 avec une année supplémentaire en option. Et le PSG fait partie des courtisans d’ El Pistolero. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce mardi midi, Doha rêve de recruter Luis Suarez, ce ne serait pas un dossier initié par Leonardo. Mais du côté de Barcelone, ça ne passerait pas.

Le dossier Suarez, le cas de trop