Mercato - PSG : Messi, Neymar et Mbappé bientôt réunis ? La réponse !

Publié le 26 août 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi est annoncé dans le viseur du PSG dans un contexte où l’attaquant argentin souhaite quitter le FC Barcelone, la présence de Neymar et de Kylian Mbappé dans l’effectif parisien rendrait impossible l’hypothèse d’une arrivée de La Pulga dans l’équipe de Thomas Tuchel.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone cet été ? Improbable il y a tout juste quelques semaines, cette possibilité est désormais plus concrète que jamais dans la mesure où l’attaquant argentin a signifié à ses dirigeants son souhait de quitter son club de toujours cet été. Pour ce faire, celui qu’on surnomme La Pulga souhaite s’appuyer sur la clause de résiliation présente dans son contrat, active selon lui jusqu’au 31 août prochain, chose qui lui permettrait de choisir librement sa future destination. De quoi mettre de nombreux clubs européens en alerte, parmi lesquels figureraient Manchester City, l’Inter mais également le PSG. Toutefois, du fait de la présence de Neymar et de Kylian Mbappé dans l’effectif du club de la capitale, une hypothétique arrivée de Lionel Messi serait considérée comme « impossible » par les décideurs parisiens.

Le PSG devrait vendre Neymar ou Kylian Mbappé pour recruter Lionel Messi, mais…