Mercato - Barcelone : Messi a lâché une terrible bombe à Bartomeu pour son avenir !

Publié le 25 août 2020 à 20h00 par B.C.

Alors qu'on le disait en plein doute pour son avenir, Lionel Messi aurait annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone en utilisant la clause présente dans son contrat.

Ces dernières semaines, Lionel Messi a pris la décision de stopper les négociations avec sa direction pour la prolongation de son contrat, courant jusqu'en juin 2021. De quoi susciter l'inquiétude des dirigeants et supporters du FC Barcelone, et la déroute face au Bayern Munich (8-2) lors du Final 8 de la Ligue des champions n'a rien arrangé. Alors qu'un départ libre l'été prochain était redouté, celui-ci pourrait désormais survenir dans les prochaines semaines. En effet, Lionel Messi serait agacé de la situation au sein du club et compterait partir. Une décision qu'il aurait communiquée à ses dirigeants.

Messi veut quitter le FC Barcelone !