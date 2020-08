Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà tranché pour Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé comme l’une des pistes potentielles pour accueillir Lionel Messi, le club de la capitale ne prévoirait pas de passer à l’attaque dans ce dossier tant le coût financier de l’attaquant argentin serait conséquent.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, l’international argentin de 33 ans a signifié par burofax aux dirigeants du club catalan qu’il souhaitait quitter le Barça dès cet été en faisant prévaloir la clause de résiliation présente dans son contrat, celle-ci lui permettant de s’en aller librement à chaque fin de saison. Forcément, cette situation aurait mis en alerte de nombreux clubs européens, prêts à sauter sur l’occasion pour recruter le sextuple Ballon d’Or sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Manchester City et le PSG ont ainsi été annoncés comme étant des candidats à la signature de Lionel Messi. Cependant, alors que l’opération serait très complexe pour le club de la capitale du fait de la présence de Neymar et de Kylian Mbappé dans ses rangs, les dirigeants parisiens n’auraient en réalité pas l’intention de passer à l’action prochainement.

Le PSG ne souhaiterait pas prendre de risques vis à vis du FPF et en terme d'image !