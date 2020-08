Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG a le champ libre pour cette star du Barça !

Publié le 26 août 2020 à 10h00 par A.M.

Sur le départ du FC Barcelone, Luis Suarez pourrait quitter le club catalan libre et aurait déjà plusieurs pistes pour rebondir à l'image du PSG ou encore de l'Ajax Amsterdam. Mais Marc Overmars assure ne pas être intéressé.

Le FC Barcelone s'apprête à connaître une sacrée révolution au sein de son effectif. Ainsi, en plus de Lionel Messi, qui aurait annoncé son départ, d'autres stars pourraient partir à l'image de Luis Suarez. Ronald Koeman aurait ainsi prévenu le Pistolero qu'il ne comptait plus sur lui pour la saison prochaine. L'Uruguayen pourrait être libéré de sa dernière année de contrat et plusieurs clubs souhaiterait profiter de l’opportunité d'attirer l'attaquant de la Celeste sans débourser la moindre indemnité de transfert. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar aimerait ainsi attirer Luis Suarez au PSG tandis que ces derniers jours, la presse espagnole faisait également état d'un intérêt de l'Ajax Amsterdam.

Overmars ne veut pas de Suarez