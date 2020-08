Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation retentissante dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 9h30 par La rédaction

Lionel Messi a d’ores et déjà fait savoir à la direction du FC Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été. Et ce dernier préparerait déjà son départ depuis un petit moment…

La révélation a provoqué un véritable tremblement de terre sur la planète foot. Lionel Messi, par le biais d’un burofax, a fait savoir au FC Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été, activant une clause qui lui permet de résilier son contrat unilatéralement à chaque fin de saison. Une décision qui a provoqué une véritable réunion de crise chez les Blaugrana , alors que l’avenir de Josep Maria Bartomeu semble plus que jamais remis en cause avec cette annonce retentissante. Et la décision de la Pulga semble être mûrement réfléchie, voire même préparée…

Messi aurait appelé Guardiola