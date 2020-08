Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Lionel Messi pourrait débarquer à l’OM…

Publié le 26 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait changer d’air cet été. Et Mourad Boudjellal sait exactement ce qui pourrait permettre à l’OM d’être en mesure de le recruter.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Mourad Boudjellal s’est annoncé porteur d’une offre de rachat de l’OM, pour le compte de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Et l’ancien président du RC Toulon multiplie les interventions médiatiques pour faire valoir son projet auprès des supporters marseillais, en leur détaillant ses grandes idées notamment pour le recrutement. Dans un entretien accordé à La Provence mardi, Boudjellal a expliqué comment l’OM pourrait viser haut avec un potentiel recrutement de Lionel Messi, dossier qui pourrait pourtant bien trop lourd sur le plan financier.

« On peut amortir le recrutement des grands joueurs »