Mercato - OM : Boudjellal annonce la couleur pour les négociations avec McCourt !

Publié le 25 août 2020 à 13h00 par T.M.

Désormais de retour au centre du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a envoyé un message à Frank McCourt, annonçant la couleur pour les négociations à propos du rachat de l’OM.

Toujours aussi déterminé à racheter l’OM à Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi a décidé de faire le ménage dans son entourage, réaffirmant à cette occasion sa confiance en Mourad Boudjellal. C’est désormais lui qui est en première ligne pour représenter le projet de l’homme d’affaire franco-tunisien. Et ce mardi, à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , Boudjellal a fait part de son confiance en ce qui concerne ce rachat de l’OM : « Ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’air prétentieux de dire ça, mais je sais qu’on va y arriver ». Toutefois, pour racheter le club phocéen, il faudra négocier avec Frank McCourt, et cela ne s’annonce pas simple…

« Je pense qu’il faut reprendre de zéro »