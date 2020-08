Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme annonce de Boudjellal sur le projet d’Ajroudi !

Publié le 25 août 2020 à 9h15 par T.M.

Après avoir exprimé sa colère et son choix de se mettre en retrait du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal est désormais de retour dans le jeu. En effet, comme l’a annoncé l’ancien du RCT, l’homme d’affaires franco-tunisien a décidé de faire le ménage dans son entourage.

Au fil des semaines, le dossier du rachat de l’OM connait de nombreux rebondissements. Dernièrement, Mohamed Ayachi Ajroudi avait notamment vu Mourad Boudjellal, son allié de la première heure, se mettre en retrait de ce projet, excédé par les manoeuvres des associés de l’homme d’affaires franco-tunisien. Néanmoins, le vent aurait tourné. En effet, journaliste pour RTL , David Aiello annonçait ce lundi d’Ajroudi avait décidé de faire le ménage dans son entourage, de quoi donc remettre Boudjellal dans le jeu et le replacer au coeur de ce projet. Une tendance confirmée par le principal intéressé !

« Ajroudi m’a dit que j’étais le seul aujourd’hui qui pourrait parler de ce projet »