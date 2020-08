Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en difficulté pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 25 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Afin d’épauler Dario Benedetto, André Villas-Boas aurait activé la piste menant d'Andi Zeqiri (Lausanne Sport). Un attaquant qui ferait l’objet d’une grosse concurrence.

Avec les arrivées de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, et de Pape Gueye, l’OM a déjà bouclé deux renforts. Insuffisant pour André Villas-Boas qui constate que l’OM ne dispose pas d’une profondeur de banc suffisante pour être compétitif sur les deux tableaux, à savoir en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Afin de parvenir à ses fins, le coach portugais exige depuis de nombreuses semaines à Pablo Longoria deux autres arrivées, un latéral gauche et un attaquant. Des demandes qui n’ont pas été menées avec succès pour l'instant par le nouveau directeur sportif du club. Concernant la quête d’un nouvel avant-centre, la piste d'Andi Zeqiri (Lausanne Sport) aurait été activée mais l’OM va devoir se frotter à une forte concurrence pour s’offrir l’international suisse…

Nice et le FC Bâle sur le coup