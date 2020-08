Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel attaquant dans le viseur de Villas-Boas ?

Publié le 24 août 2020 à 17h00 par La rédaction mis à jour le 24 août 2020 à 17h01

En quête d’un nouvel avant-centre, André Villas-Boas multiplierait les pistes pour parvenir à ses fins et en aurait activé récemment une nouvelle en provenance de la Suisse.

Après un bon début de mercato, l’OM a ralenti le rythme au niveau des mouvements au sein de son effectif après les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Des renforts importants aux yeux d’André Villas-Boas mais qui en attend plus avec le souhait de voir arriver un nouvel attaquant de pointe et un latéral gauche. Concernant le poste d’avant-centre afin d’épauler Dario Benedetto, le coach portugais a ciblé plusieurs joueurs comme José Juan Macias (Deportivo Guadalajara) ou encore Boulaye Dia (Reims). Malheureusement ses pistes n’ont pas connu d’avancées majeures ses derniers jours à cause d’un manque de moyens criant de la part de l’OM. Des difficultés qui poussent le club phocéen à creuser de nouvelles pistes et André Villas Boas aurait peut-être trouvé son bonheur en Suisse…

l'OM se renseigne sur Andi Zeqiri