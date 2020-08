Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint d’abandonner cette piste prioritaire ?

Publié le 24 août 2020 à 15h45 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo cible Tiémoué Bakayoko, sur le départ à Chelsea. Cependant, le Brésilien pourrait être contraint de rapidement abandonner cette piste…

Les difficultés de Leonardo se font de plus en plus nombreuses lors de ce mercato estival 2020. Comme révélé par le10sport.com , le dossier Sergej Milinkovic-Savic patine depuis plusieurs semaines, et un accord semble loin d’être gagné pour un transfert de l’international serbe de la Lazio. Dans sa quête d’un nouveau milieu de terrain pour cet été, le directeur sportif du PSG a posé les yeux sur Tiémoué Bakayoko. Indésirable à Chelsea, le Français aurait droit à un bon de sortie cet été. Cependant, ce dernier se rapprocherait d’un autre club, ce qui pourrait bien mettre Leonardo en difficulté…

Bakayoko - Milan, un accord tout proche ?