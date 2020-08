Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva aurait trouvé un accord à l'étranger !

Publié le 24 août 2020 à 13h45 par Th.B.

Alors que son contrat est arrivé à expiration, et bien que Thomas Tuchel ait assuré qu’il y aurait des discussions pour une éventuelle prolongation avec le PSG, Thiago Silva se serait déjà mis d’accord avec Chelsea.

Dimanche, Thiago Silva a mis fin à son aventure parisienne longue de huit saisons avec certes une défaite en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0), mais en ayant réalisé le plus beau parcours de l’histoire du PSG en C1. Capitaine du club de la capitale, le Brésilien devrait discuter avec sa direction concernant son avenir comme Thomas Tuchel l’a confié dans la foulée de la défaite parisienne dimanche soir. Cependant, comme la presse anglaise l’assure, Chelsea serait bien placé pour recruter en tant qu’agent libre Thiago Silva. Et la tendance se confirme sérieusement.

Thiago Silva n’aurait pas chômé, un accord avec Chelsea ?

D’après les informations de Téléfoot , Thiago Silva aurait déjà entamé les discussions avec Chelsea, intéressé par son profil depuis quelque temps. D’ailleurs, le Brésilien se serait entendu avec la direction des Blues sur les bases d’un contrat et aurait même donné son aval. Il ne resterait plus que certains détails à régler, mais cette opération devrait être bouclée dans la semaine. Selon Sky Sports, Thiago Silva y signerait un contrat d’un an.