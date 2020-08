Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas était tranquille dans ce dossier XXL…

Publié le 25 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Prolongé par l’OM en juin dernier en acceptant de baisser son salaire, Dimitri Payet est revenu sur ce choix fort et indique que sa décision était prise depuis un bon moment.

Alors que l’OM doit faire face à des soucis financiers qui freinent notamment son recrutement estival ainsi que la prolongation de certains éléments forts comme Florian Thauvin, André Villas-Boas pourra néanmoins compter à l’avenir sur Dimitri Payet. Ce dernier, prolongé en juin dernier jusqu’en 2024, avait accepté de baisser significativement son salaire pour fixer son avenir à l’OM. D’ailleurs, dans un entretien accordé à Téléfoot La Chaine , Payet a indiqué que cette idée lui trottait depuis longtemps dans la tête.

« Ce geste-là était important »