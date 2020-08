Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir de Thiago Alcantara !

Publié le 24 août 2020 à 22h15 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er août dernier, le PSG prend sérieusement en considération le recrutement de Thiago Alcantara. Son entraîneur au Bayern Munich a fait passer un message concernant son avenir assez flou.

À un an de la fin de son contrat et après avoir réalisé un triplé historique avec le Bayern Munich en remportant la Ligue des champions dimanche soir, Thiago Alcantara (29 ans) aurait de fortes chances de quitter le club bavarois afin de se lancer un nouveau challenge. Le Bayern n’a pas caché l’envie de l’international espagnol de partir cet été. Et maintenant que la C1 a connu son dénouement, les discussions devraient s’accélérer. Le 1er août dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG appréciait son profil et avait même formulé une offre avoisinant les 30M€, somme que réclamerait le Bayern Munich. Cependant, Liverpool, Manchester City ainsi qu’Arsenal seraient sur les rangs. Dans la foulée du sacre européen du Bayern dimanche face au PSG (1-0), Hans-Dieter Flick a laissé planer le doute concernant l’avenir de son milieu de terrain.

« Il m’a dit qu’il resterait »