Mercato - PSG : Un contrat en or proposé à Thiago Silva ?

Publié le 24 août 2020 à 16h45 par B.C.

Arrivant en fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva va quitter la capitale française après huit années de bons et loyaux services. Malgré l'intérêt de la Fiorentina, c'est bien à Chelsea que le Brésilien devrait poursuivre sa carrière, l'occasion pour lui de récupérer un petit jackpot.

Pour son dernier match avec le PSG, Thiago Silva n'est pas parvenu à décrocher le Graal. Ce dimanche soir, les hommes de Thomas Tuchel n'ont rien pu faire contre le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, permettant aux Bavarois d'être sacrés pour la sixième fois de leur histoire. « C’était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m’excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour. Je veux jouer 3-4 ans encore et disputer la Coupe du monde au Qatar » , a indiqué le futur ex-capitaine du PSG à l'issue de la rencontre sur RMC Sport ce dimanche soir, avant d'en dire plus sur l'antenne de Sky Sport : « Je dois chercher une autre équipe, je serai certainement heureux. Ce qui est écrit sur la Fiorentina est faux : mon agent discute avec mais rien n’est signé. Demain et après-demain, je regarderai les offres et on décidera ». D'après les informations de la chaîne Téléfoot , c'est à Chelsea que devrait rebondir Thiago Silva, puisque les deux parties se seraient déjà entendues sur les bases d'un contrat qui pourrait permettre au Brésilien de récupérer un joli chèque.

