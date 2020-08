Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour boucler un gros départ !

Publié le 24 août 2020 à 22h45 par La rédaction

Soucieux de renouveler l’effectif parisien, Leonardo travaille sur le départ de plusieurs joueurs du PSG dont celui de Julian Draxler.

A la suite de la défaite en Ligue des Champions, le PSG peut se concentrer sur le mercato et le chantier est immense pour Leonardo. Le directeur sportif du PSG, qui voit les départs de nombreux joueurs majeurs à l'instar de Thiago Silva, doit renouveler l'effectif du PSG afin de réussir à franchir la dernière marche en Ligue des Champions, à savoir gagner la C1. Pour y parvenir, Leonardo veut certes recruter mais doit en parallèle vendre afin de faire de la place dans l’effectif du PSG tout en récupérant quelques liquidités. Parmi les joueurs ciblés par cette vague de départs, on retrouverait Julian Draxler…

Leonardo veut se séparer de Draxler !