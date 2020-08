Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un nouveau chantier XXL !

Publié le 24 août 2020 à 19h30 par B.C.

Cet été, le PSG va devoir se renforcer à chaque poste suite aux derniers départs. Et malgré l'arrivée de Keylor Navas l'été dernier, Leonardo va également être contraint de gérer le cas des gardiens de but...

Le PSG devra encore attendre avant d'entrer dans le cercle fermé des vainqueurs de la Ligue des champions. Ce dimanche, les hommes de Thomas Tuchel ont chuté face au Bayern Munich (1-0), mettant fin à une saison très particulière après les nombreux rebondissements sportifs et extrasportifs liés à l'épidémie de coronavirus. Le PSG va rapidement retrouver les terrains afin de tenter de remporter une nouvelle Ligue 1, mais de son côté, Leonardo a les yeux rivés sur le marché des transferts. Avec les départs de Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Edinson Cavani, de nombreux joueurs sont attendus dans la capitale. Un défenseur central, un latéral, un milieu et un attaquant sont au moins espérés au sein du PSG, mais le cas des gardiens de but risque également de donner du fil à retordre au directeur sportif parisien

Quelle doublure pour Navas ?

Alors qu'un transfert définitif était évoqué pour Sergio Rico après son prêt d'une saison assorti d'une option d'achat de 10M€, le portier espagnol a officialisé ce lundi son départ du PSG : « Je suis arrivé au PSG le 1er septembre dernier et je n'aurais jamais imaginé rencontrer une telle famille. Une famille de coéquipiers, d'amis qui se sont battus jusqu'à la fin pour écrire l'histoire de ce club. Finalement, cela ne s'est pas produit, nous n'avons pas pu ramener la coupe à Paris, mais je suis certain que ce groupe se battra fort pour atteindre une nouvelle finale bientôt. Ce fut un honneur de partager ces objectifs et ces rêves avec mon ami Keylor Navas dans cette compétition, ainsi qu'avec le reste de mes coéquipiers, le staff technique et nos merveilleux supporters. Ce club le mérite et son tour viendra ». Leonardo n'a donc pas le choix, un nouveau portier devra être recruté dans les prochaines semaines afin de permettre à Keylor Navas de souffler durant la saison. D'après les informations de L'Équipe , le recrutement n'aurait pas avancé dans ce secteur. Pourtant, il pourrait y avoir d'autres mouvements à ce poste.

Après Sergio Rico, d'autres départs à venir dans les cages ?