Mercato - PSG : Sergio Rico annonce son départ du PSG !

Publié le 24 août 2020 à 12h13 par T.M.

Malgré une option d’achat, le PSG ne va pas conserver Sergio Rico, prêté par le FC Séville. Ce lundi, l’Espagnol a confirmé son départ.