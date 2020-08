Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Plusieurs cadres de Tuchel furieux contre Dimitri Payet ?

Publié le 24 août 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Opposé au Bayern Munich ce dimanche soir, le PSG n'est pas parvenu à renverser le champion d'Allemagne en finale de la Ligue des Champions. Un revers qui a suscité la joie des supporters de l'OM et de Dimitri Payet, de quoi rendre furieux une partie du vestiaire parisien.

Le PSG devra encore attendre avant d'obtenir la première Ligue des champions de son histoire. Après avoir vaincu le Borussia Dortmund, l'Atalanta et Leipzig, le club de la capitale a chuté en finale ce dimanche soir contre le Bayern Munich (1-0) après un but de Kingsley Coman, formé au PSG. Les Allemands décrochent donc leur 6e Ligue des champions au terme d'une saison unique en raison de l'épidémie de coronavirus. Une défaite parisienne qui a peiné les supporters rouges et bleus, qui s'étaient rassemblés aux alentours du Parc des Princes et des Champs-Elysées afin de célébrer une victoire qui aurait été historique. Mais c'est finalement ailleurs en France que la fête a eu lieu.

Quand Payet et les Marseillais savourent la défaite du PSG

Dès le coup de sifflet final, les supporters de l'OM ont fait exploser leur joie sur le Vieux Port de Marseille. Le club phocéen reste pour l'heure l'unique club français à avoir décroché la C1 et une foule de fans olympiens s'est rapidement rassemblée pour se réjouir de la défaite du PSG. Près de 2000 personnes étaient présentes sur le Vieux Port, tandis que les commentaires de joie se sont dans le même temps multipliés sur les réseaux sociaux, mais les supporters de l'OM n'ont pas été les seuls à afficher leur satisfaction. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Dimitri Payet s'est amusé de l'absence d'étoile sur le logo du PSG en affichant celle de l'Olympique de Marseille, présente depuis le sacre en 1993. « Une histoire, un club, une ville. À jamais les premiers », a écrit l'international français en légende de cette vidéo qui a beaucoup fait réagir. « Payet, il va jouer la Ligue des champions. Ça sera très intéressant de voir sa performance dans une compétition de ce niveau-là, et jusqu’où il pourra mener l’OM en Ligue des champions. Ça sera intéressant à suivre… », a notamment lâché Daniel Riolo sur RMC après la rencontre du PSG. Et au sein du club de la capitale, la réaction de Dimitri Payet a également fait grincer des dents.

Plusieurs joueurs majeurs du PSG en veulent à Payet

Il n'y a pas que les supporters du PSG qui auraient été agacés par les propos de Dimitri Payet si l'on en croit les informations de Philippe Sanfourche. En effet, le journaliste de RTL a annoncé ce lundi sur son compte Twitter que plusieurs joueurs du vestiaire parisien seraient très remontés contre le milieu offensif de 33 ans, « et pas des moindres », d'après Philippe Sanfourche. Les stars du PSG l'auraient donc mauvaise contre Payet, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'OM. En effet, les deux clubs rivaux se retrouveront très bientôt, le 13 septembre prochain, à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1. Le PSG risque d'être surmotivé pour ce Classique qui s'annonce mouvementé...