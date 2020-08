Foot - PSG

PSG : La réaction de Kimpembe après la défaite face au Bayern

Publié le 24 août 2020 à 15h20 par La rédaction

Après les réactions de Neymar et de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, Presnel Kimpembe a imité les stars du club de la capitale. Le titi parisien a adressé un message à ses coéquipiers du PSG dans la foulée de cet échec en finale de Ligue des champions.

Pour la première fois de son histoire, le PSG disputait dimanche soir à Lisbonne une finale de Ligue des champions. Cependant, la première ne s’est pas passée comme les joueurs, le staff, la direction et les supporters parisiens l’escomptaient. Défait par le Bayern Munich (1-0), un habitué de ces rendez-vous puisque c’était sa 11ème participation à une finale de C1, le PSG a juré de revenir plus fort de la voix de Nasser Al-Khelaïfi. Le témoignage du président du PSG a été indirectement validé par Presnel Kimpembe qui a évoqué pour sa part sur son compte Twitter une rage de vaincre à conserver pour gagner à l’avenir. « 10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe là et battus par un but de mon frère ... Général, je suis fier de toi (ndlr Kingsley Coman). Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner » .