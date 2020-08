Foot - PSG

PSG - Polémique : Neuer et Hernandez ont chambré après la finale !

Publié le 24 août 2020 à 10h15 par Th.B.

Pour sa première finale en Ligue des champions, le PSG a échoué et s’est incliné devant le Bayern Munich (1-0) qui a remporté tous ses matchs depuis le début de la compétition. Fiers du succès bavarois, Manuel Neuer et Lucas Hernandez se sont subtilement payés le PSG.

C’était une première qui ne s’est pas passée comme le PSG l’escomptait. Pour la finale de la Ligue des champions que le club parisien n’avait jamais disputée jusqu’ici lors de ses 50 ans d’histoire, le PSG s’est frotté à l’expérimenté Bayern Munich qui avait déjà atteint le stade de cette compétition à 10 reprises avant dimanche soir. L’expérience a sans doute parlé pour le champion d’Allemagne qui s’est montré intraitable alors que Paris n’a pas su convertir ses quelques occasions franches en but. Pour couronner le tout, c’est un ancien titi parisien qui a assené le coup fatal au PSG en la personne de Kingsley Coman, unique buteur de la rencontre. Trop juste, le PSG reviendra plus fort comme l’a promis le président Nasser Al-Khelaïfi. Mais cette défaite du PSG a donné des idées à certains joueurs du Bayern Munich après le sacre du club bavarois.

Lucas Hernandez en musique et Manuel Neuer pour l’OM

Dans les vestiaires, lorsque le Bayern Munich célébrait son sixième titre de Ligue des champions, Lucas Hernandez a chambré le PSG en chantant le son de MHD : Afro Trap, Part.3 (Champions League). Dans une story Instagram , on peut y entendre le champion du monde tricolore chanter « Paname c’est la Champions League ». En outre, capitaine et gardien du Bayern, Manuel Neuer a aussi profité de ce succès pour troller à sa manière Paris. Sur Instagram , l’Allemand a publié une photo du sacre du club bavarois en mettant la géolocalisation suivante : Stade Vélodrome Marseille. Pour remettre dans le contexte, l’OM est le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions en 1993, et le grand rival territorial du PSG…