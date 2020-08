Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé réagit à la défaite contre le Bayern

Publié le 24 août 2020 à 9h52 par G.d.S.S. mis à jour le 24 août 2020 à 9h54

Malgré la défaite concédée par le PSG en finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est montré fair-play envers le Bayern Munich.