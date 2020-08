Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : Face au Bayern, le PSG va pouvoir compter sur eux !

Publié le 23 août 2020 à 17h30 par Th.B.

Pour la première finale de Ligue des champions de son histoire, le PSG est soutenu par les grands noms de certaines disciplines sportives à l’approche du grand rendez-vous de ce dimanche soir à Lisbonne face au Bayern Munich. Tour d’horizon.

Dès l’arrivée des investisseurs qataris à la tête du PSG à l’été 2011, le message véhiculé était clair : remporter la Ligue des champions dans les années à venir. Après des investissements conséquents et le recrutement de stars du ballon rond, le PSG est toujours parvenu à participer à la plus belle coupe européenne qui existe pour les clubs, à se qualifier pour les phases à élimination directe, sans pour autant atteindre le dernier carré butant toujours au stade des quarts ou plus récemment des huitièmes de finale. Cette saison, avec ce Final 8 si spécial basé à Lisbonne compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG est parvenu à vaincre ses démons et à non seulement atteindre le dernier carré ainsi que la finale. Après avoir surclassé l’Atalanta et Leipzig en quart et en demi-finale, le PSG va se frotter au Bayern Munich, vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions. Ce dimanche, à Lisbonne, le champion de France a rendez-vous avec son destin. En conférence de presse Kylian Mbappé assurait qu’il était prêt à tout donner pour aider le PSG à soulever la première Ligue des champions de son histoire. Au sein du club de la capitale, qui vient bien ensemble dans la capitale portugaise, on reflète une sérénité bien perçue par les suiveurs et supporters du club parisien. Dans toutes les disciplines sportives, le PSG est aimé et les grands noms du sport français ont affiché leur soutien au PSG.

De Teddy Riner à Nikola Karabatic, tous derrières le PSG