Judo : Le message de Riner au PSG avant la finale de Ligue des Champions !

Publié le 23 août 2020 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, tous les supporters du PSG seront derrière leur équipe pour les soutenir en finale de Ligue des Champions. Cela sera notamment le cas de Teddy Riner.

Plus que quelques heures avant la grande finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Ce dimanche soir, les hommes de Thomas Tuchel auront l’occasion de remporter leur première Coupe aux grandes oreilles. Un rêve qui pourrait donc bien devenir réalité. De quoi faire le bonheur de tout un club, mais aussi de ses supporters. Et ce dimanche, ils seront nombreux à soutenir Neymar, Mbappé et compagnie face au Bayern Munich. Cela sera le cas de Teddy Riner. Membre du PSG judo, le double champion olympique est un grand fan de football et du PSG et forcément, il rêve lui aussi de ce sacre en Ligue des Champions.

« J’y crois vraiment »