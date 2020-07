Omnisport

Judo : Teddy Riner annonce la couleur pour les Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 30 juillet 2020 à 19h35 par T.M.

Parti à la conquête d’un 3ème titre olympique, Teddy Riner va devoir attendre encore un an pour aller le chercher à Tokyo. Un objectif sur lequel s’est confié le judoka français.

Cet été, la fête devait être énorme du côté de Tokyo. En effet, la capitale japonais devait accueillir les Jeux Olympiques, mais le coronavirus est passé par là. Ainsi, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le plus grand rendez-vous sportif a finalement été décalé à l’année prochaine. Un choix qui chamboule donc le calendrier de tous les sportifs et notamment Teddy Riner. A 31 ans, le double champion olympique se préparait depuis plusieurs mois déjà pour aller chercher une 3ème médaille d’or au pays du judo. Finalement, il aura quelques mois supplémentaires pour se préparer et réaliser son objectif. D’ailleurs, au micro de RMC ce jeudi, Riner a fait part de ses ambitions pour ces Jeux Olympiques.

« Réussir là-bas, laisser une empreinte là-bas, ce serait top »