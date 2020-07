Omnisport

Judo : Teddy Riner en remet une couche sur le report des Jeux Olympiques !

Publié le 19 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 19 juillet 2020 à 12h43

Teddy Riner avait entrepris un gros travail physique dans le but de briller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais l’événement a été reporté en raison de la crise du Covid-19. De quoi faire réagir le judoka français.

Teddy Riner devra prendre son mal en patience. En effet, le judoka avait pour objectif principal cette année de briller aux Jeux Olympiques de Tokyo et de ramener une troisième médaille d’or après Londres 2012 et Rio 2016. Mais le CIO a décidé de reporter l’événement en raison de la crise sanitaire. Teddy Riner devra donc attendre 2021 avant de tenter de remporter le tournoi olympique et de figurer sur la plus haute marche du podium. Pourtant, le judoka avait commencé son entrainement pour les Jeux Olympiques de Tokyo et avait entrepris un gros travail physique comme il l’a confié ce samedi.

« C'est reculer pour mieux sauter »