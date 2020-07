Omnisport

Judo : Teddy Riner a pensé à la retraite !

Publié le 12 juillet 2020 à 20h35 par D.M.

Âgé de 31 ans, Teddy Riner a indiqué qu’il avait pensé à prendre sa retraite après l’annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo. Toutefois, le double champion olympique s’est remobilisé et souhaite terminer sa carrière à Paris en 2024.

Champion olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016, Teddy Riner a pour objectif de glaner une nouvelle médaille d’or qui le ferait rentrer un peu plus dans l’histoire du sport français. Mais suite à la situation sanitaire dans le monde, le CIO a annoncé le report des Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été. Teddy Riner devra patienter encore un an avant de tenter de remporter le tournoi olympique. Pourtant, le judoka a indiqué qu’il avait pensé à prendre sa retraite après le report des Jeux olympiques de Tokyo. Une pensée qui a été évacuée par le Guadeloupéen qui souhaite terminer sa carrière en beauté à Paris en 2024.

« Je ne voulais plus y aller »