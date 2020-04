Omnisport

Judo : Teddy Riner évoque ses objectifs aux Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 7 avril 2020 à 14h35 par D.M.

Double champion olympique, Teddy Riner entend bien rajouter une nouvelle médaille à sa collection lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Teddy Riner va donc devoir attendre un an de plus avant de fouler les tatamis de Tokyo et tenter de décrocher une troisième médaille d’or aux Jeux Olympiques. En effet, prévue en juillet prochain, l’olympiade japonaise est reportée à juillet 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui frappe le monde. Malgré ce contretemps, l’objectif reste le même pour Teddy Riner : ramener la médaille d’or à la maison.

« Le truc pour moi, c’est aller aux Jeux et gagner cette médaille d’or »