Judo

Judo : L’aveu de Teddy Riner sur le report des Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 6 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Grande chance de médaille à Tokyo pour la fédération française, Teddy Riner, star du judo mondial, valide le report des Jeux Olympiques.

Il faudra donc attendre 2021 pour assister aux Jeux Olympiques de Tokyo. L’organisation de l’événement et le CIO (Comité olympique international) ont pris la décision de reporter l’olympiade japonaise l’année prochaine suite à la grâce crise sanitaire provoquée par le coronavirus. En pleine préparation, Teddy Riner devra patienter pour tenter d’accrocher une troisième médaille d’or olympique, après 2012 et 2016, dans sa carrière. Interviewé par L'Équipe , le judoka tricolore explique que le report des JO était inéluctable.

« Ce report, bien sûr qu'il était inévitable ! Attendre un an, ce n'est pas la mer à boire »