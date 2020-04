Athlétisme

Athlétisme : Renaud Lavillenie annonce la couleur pour les JO de Tokyo !

Publié le 3 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Ancien recordman du monde du saut à la perche, Renaud Lavillenie pense au titre olympique lors des prochains JO de Tokyo.

Renaud Lavillenie a donc vu Armand Duplantis lui subtiliser le record du monde du saut à la perche (6m18) en février dernier. Le Français ne partira pas favori pour les Jeux Olympiques de Tokyo, finalement reportés en 2021 (23 juillet au 8 août). Lors de son passage sur les antennes de La chaîne L’Équipe ce vendredi, Lavillenie n'échappe pas à la question d'un possible titre sur les terres nippones.

« Je rêve d’or olympique »