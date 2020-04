Handball

Handball : La grande annonce de Nikola Karabatic pour les JO de Tokyo !

Publié le 2 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur les Jeux Olympiques de Tokyo, Nikola Karabatic envoie un message fort concernant sa possible présence au Japon.

C’est officiel depuis le 24 mars : les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés en 2021 (23 juillet au 8 août). Le handballeurs de l’équipe de France auront plus d’un an afin de valider leur ticket pour l’olympiade nippone avec un TQO d’ici quelques mois. Les hommes de Guillaume Gille devront alors redresser la barre afin de s’envoler au Japon l’an prochain. Et dans des propos relayés par Hand News , Nikola Karabatic, star des Bleus et du PSG, assure que le sélectionneur comptera sur les meilleurs pour la compétition.

« C’est la forme du moment qui compte »