Handball : Coronavirus, report... Karabatic se prononce sur sa présence aux JO !

Publié le 24 mars 2020 à 22h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait de plus en plus de victimes, le CIO a décidé de reporter les JO de Tokyo en 2021. Alors qu'il fêtera ses 36 ans en avril, Nikola Karabatic a analysé ses chances de disputer les prochains Jeux.

Dans un communiqué publié ce mardi, le CIO a annoncé le report des JO de Tokyo : « Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l'OMS aujourd'hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés au-delà de 2020 mais au plus tard à l'été 2021, pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux olympiques et de la communauté internationale » . Alors que les Jeux pourraient être reportés à l'été 2021, Nikola Karabatic, qui soufflera ses 36 bougies en avril, s'est prononcé sur ses chances d'y prendre part.

«Quelle qu'en soit la date, j'ai bien l'intention d'y participer»