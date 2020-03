Handball

Handball : Nikola Karabatic réagit au report des JO !

Publié le 24 mars 2020 à 20h35 par A.D.

Ce mardi, le CIO a annoncé le report des Jeux de Tokyo. Selon Nikola Karabatic, cette décision est «logique».

Nikola Karabatic comprend la décision du CIO. Ce mardi, le Comité International Olympique a annoncé le report des Jeux Olympiques de Tokyo à cause du coronavirus. Comme annoncé via un communiqué, les prochains JO auront lieu entre le début d'année et la fin de l'été 2021. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Nikola Karabatic a estimé qu'avec le contexte actuel, le report des Jeux était inévitable.

«C'est normal que les Jeux n'aient pas lieu cet été»