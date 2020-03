Handball

Handball : Un report des JO de Tokyo ? La réponse de Nikola Karabatic !

Publié le 19 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur un possible report des Jeux olympiques de Tokyo, Nikola Karabatic, star du PSG Handball, prône la patience.

Le coronavirus est au centre de toutes les discussions en France. Entre le confinement ou l’annulation des compétitions sportives, l’épidémie fait des dégâts. Les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 aout 2020) sont également menacés par un éventuel report. Interviewé par Le Parisien ce jeudi, Nikola Karabatic, handballeur du PSG et de l'équipe de France, donne son avis sur la tenue de l'olympiade nippone, alors que les Bleus ne sont pas encore qualifiés.

« Si on en sort tous mi-avril, ça laisse trois mois pour mettre en place les qualifications et préparer les JO »