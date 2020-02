Handball

Handball : Nikola Karabatic relativise la dernière prestation du PSG...

Publié le 28 février 2020 à 16h35 par A.D.

Ce jeudi, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Nantes. Malgré tout, Nikola Karabatic se satisfait de ce résultat.

Nikola Karabatic préfère voir le verre à moitié plein. Ce jeudi, le PSG s’est déplacé sur le parquet de Nantes. À l’issue de la partie, les deux équipes sont restées dos à dos (29-29). Malgré ce premier résultat nul de la saison en championnat, le PSG conserve tout de même son invincibilité en Lidl Star Ligue (16 victoires, un nul). Dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG, Nikola Karabatic a analysé la rencontre face à Nantes.

«On peut être content de ce résultat»