Handball

Handball : Nikola Karabatic toujours indispensable chez les Bleus ? La réponse !

Publié le 14 janvier 2020 à 17h35 par G.d.S.S.

Alors que l’équipe de France de handball vit des jours compliqués avec son élimination prématurée à l’Euro, le directeur technique national s’est confié sur le statut de Nikola Karabatic.

« On s’est habitué à des podiums et même quand on faisait une troisième place on parlait de compétition pas forcément réussie, alors là oui, on peut dire que c’est une crise. C’est un gros point noir », indiquait Nikola Karabatic sur l’élimination de l’équipe de France de handball à l’Euro, affichant donc un discours très critique sur le parcours des Bleus. Mais le leader incontournable du groupe tricolore a-t-il perdu de sa superbe et son statut si particulier au sein de cette sélection ? Selon Philippe Bana, le directeur technique national du handball, il n’en est rien.

« Karabatic est un gardien du temple »