Handball

Handball : Le constat accablant de Karabatic sur l’élimination à l’Euro !

Publié le 13 janvier 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Star de l’équipe de France, Nikola Karabatic admet que les Bleus sont en crise après l’élimination à l’Euro de handball.

Cet Euro a tourné court pour l'équipe de France de handball. Les Bleus sont officiellement éliminés de la compétition après leurs deux défaites face au Portugal vendredi (25-28) et à la Norvège dimanche (26-28). Les troupes de Didier Dinart ne passeront pas le premier tour, une véritable désillusion pour une Nation majeure de la discipline. Pire, les Tricolores n'ont pas validé leur ticket pour les JO de Tokyo, eux qui devront passer par un tournoi de qualification à Paris (17 au 19 avril). Au micro de beIN SPORTS, Nikola Karabatic admet que cette élimination fait tâche.

« On peut dire que c’est une crise »